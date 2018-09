08.09.2018 09:11 Karlsruhe Neues KSC-Präsidium? Rolf Dohmen bestätigt Interesse an Kandidatur

Im kommenden Jahr stehen Neuwahlen für das Präsidium des Karlsruher SC an. Gibt es dann eine Veränderung an der Vereinsspitze? Das amtierende Trio um Ingo Wellenreuther muss sich 2019 wahrscheinlich mit Gegenkandidaten beschäftigen - Rolf Dohmen bestätigte nun Interesse am Amt des Präsidenten.