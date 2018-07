Jetzt können Fans des Karlsruher SC wieder die Kalender zücken und die nächsten Termine eintragen. Am heutigen Dienstag hat der DFB die Spieltage vier bis zehn zeitgenau terminiert. Das Duell beim 1. FC Kaiserslautern steigt dabei an einem Samstag.

In der Vorwoche waren bereits die ersten drei Partien zeitgenau festgelegt worden. Der KSC erhielt dabei zum zweiten Mal in Folge die große Ehre, das erste Spiel der Saison zu bestreiten.

Nun also die nächsten Termine, wobei das zweite Heimspiel gegen Jena freitags stattfindet. Das Auswärtsspiel beim VfR Aalen wird in einer weiteren Englischen Woche ausgetragen, findet an einem Mittwoch um 19 Uhr statt.

Die ersten zehn KSC-Termine in der Übersicht: