Nach sieben Jahren im Wildpark verlässt Dirk Orlishausen nach ka-news Informationen den Karlsruher SC zum Saisonende. Die langjährige Nummer eins im Tor der Badener wechselt in neuer Funktion zum FC Hansa Rostock.

"Ich habe mich gestern entschieden. Ich werde den KSC verlassen und den nächsten Karriereschritt wagen. Ich unterschreibe in Rostock einen Dreijahresvertrag als Torwarttrainer", so der langjährige Kapitän der Badener. Orlishausen zählt beim KSC zu den Führungsspielern." Orles Wort in der Kabine ist Gesetz!", sagen seine Mitspieler über den 35-Jährigen.

Der fast Zwei-Meter-Hüne war nicht immer bequem, aber er stellte sich immer und überall seiner Verantwortung. Nach einer Niederlage wortlos in die Kabine schleichen, wie es so mach einer der Bindenträger beim KSC machte – das gab es bei "Orle" nie. Bewundernswert wie er eine Tumoroperation im April 2014 wegsteckte und danach mit guten Leistungen überzeugte.

Für Orlishausen könnte die Partie gegen Jena das letzte Spiel im KSC Trikot gewesen sein. Im Wildpark wurde aufgrund der finanziellen Zwänge in Sachen Vertragsverlängerung lange gemauert. "Während der langen Wartezeit in Karlsruhe bekam ich ein Angebot aus Rostock, das habe ich sehr genau geprüft und mich dann entschlossen es anzunehmen." Leicht fiel ihm diese Entscheidung nicht, denn privat fühlte er sich im Badischen richtig wohl, hatte gar in Weingarten bei Karlsruhe ein Haus gebaut.