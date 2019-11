Es war ein langer Weg über mehrere Gerichtsinstanzen: Letztendlich hat die Stadt Karlsruhe am gestrigen Montag die Unterlagen für den Neubau des Fußballstadions an den Karlsruher SC herausgegeben - oder besser gesagt - herausgeben müssen. Allerdings nicht alle, denn vertrauliche Unterlagen bleiben vorerst weiterhin ausschließlich bei der Stadt.

Der KSC hat die Stadt Karlsruhe verklagt: Es ging um den Neubau des Fußballstadions. Daraus ist ein Streit entbrannt, der nun sogar bis vor das Oberlandesgericht (OLG) reicht. Einer der Streitpunkte: Bekommt der Fußballverein Einsicht in die Unterlagen?

Das OLG hat in der vergangenen Woche entschieden: Der KSC hat einen Anspruch auf die Unterlagen - allerdings nicht auf alle. Ausgenommen sind vorerst vertrauliche Unterlagen zwischen der Stadt und dem Totalunternehmer, der BAM Sports GmbH. Ob der Verein diese Unterlagen auch erhält, da bleibt das weitere Urteil abzuwarten.

Am Montag war es endlich so weit - die Dokumente wurden an den Verein weitergereicht: "Die Stadt Karlsruhe hat den entsprechenden Teil der Unterlagen nun übergeben, und der KSC konnte sie bei der Rechtsanwaltskanzlei abholen", Mathias Tröndle, Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage von ka-news.de.

Die Stadt hat gegen das Urteil des Landgerichts Karlsruhe am 27. September Berufung beim Oberlandesgericht in zwei Punkten eingelegt: Erstens gegen die Herausgabe der Unterlagen mit Antrag auf Einstellung der Zwangsvollstreckung. Zweitens gegen den verordneten Umgang mit Sonderwünschen des KSC.



Im ersten Punkt hatte das Gericht eine entsprechende Eilbedürftigkeit in der Entscheidung bestätigt und daher innerhalb einer Woche ein Urteil gefällt, in dem es die Einstellung der Zwangsvollstreckung überwiegend zurückgewiesen hat. Zwei Entscheidungen stehen jetzt noch aus: Der Umgang mit vertraulichen Informationen und mit den Sonderwünschen des KSC.