vor 54 Minuten Lena Kube Karlsruhe Nach dem KSC-VfB-Derby: Fans warten auf Auskunft der Polizei - wurden sie in den Gewalttäterdateien eingetragen?

Das letzte Derby des Karlsruher SC gegen den VfB Stuttgart ist vielen in eher unliebsamer Erinnerung geblieben: Hunderte Karlsruher Fans wurden eingekesselt, nicht in das Stadion gelassen und mussten bei der Stuttgarter Polizei ihre Personalien angeben. Über diese Daten verlangen sie nun Auskunft, laut Fanhilfe blieb die aber bislang aus. Ein Grund dafür: Sie haben ihre Schreiben laut der Polizei an die falsche Adresse gesendet. Nun sollen die KSC-Anhänger erneut anfragen, denn der Umgang und die Verarbeitung der Daten kann schwere Konsequenzen für sie haben.