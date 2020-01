vor 35 Minuten Anya Barros Karlsruhe Nach Abgang von KSC-Profi Marvin Pourié: Ruhe in der Kabine und Unterstützung von der Familie

Es hatte sich ja schon lange angedeutet, dass Marvin Pourié nichts mehr im Karlsruher Wildpark beim KSC hält - außer der im Sommer verlängerte Vertrag. Nachdem der KFC Uerdingen Interesse am Karlsruher Torschützenkönig bekundet hatte und auch Magdeburg an dem 29-jährigen Stürmer dran war, hat nun Braunschweig den Zuschlag erhalten. Wenn auch nur auf Leihbasis bis zum Ende der Saison. Aufatmen in der Kabine - und wie geht es der Familie mit der Entscheidung?