Aufsteiger Marco Thiede läuft zwei weitere Jahre für den Karlsruher SC auf. Der 27-jährige Rechtsverteidiger, dessen ursprünglicher Vertrag am Ende der Saison auslief, verlängerte seinen Vertrag im Wildpark bis 2022.

Thiede wechselte im September 2017 in den Wildpark. Seitdem absolvierte er für die Blau-Weißen insgesamt 71 Partien in der 3. Liga und der 2. Bundesliga.

"Unser Team funktioniert sehr gut, wir haben eine gute Truppe zusammen. Ich fühle mich hier sehr wohl", so Marco Thiede nach der Vertragsunterschrift. "Für mich passt in Karlsruhe einfach das Gesamtbild, die tolle Unterstützung der Fans und was gerade rund um den KSC entsteht."