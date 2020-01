vor 20 Stunden Karlsruhe Kollektiv soll Karlsruher SC den Klassenerhalt sichern

In der Hinrunde äußerten einige KSC-Profis immer wieder ihre Unzufriedenheit über ihre Reservistenrolle. Das soll bei den Badenern nun anders werden. Ansonsten könnte der angepeilte Klassenverbleib in der 2. Liga in Gefahr geraten.