Der Kapitän des Karlsruher SC hat seinen Vertrag verlängert. Der ursprüngliche Vertrag wäre 2019 ausgelaufen. Die neue Vereinbarung hat jetzt eine Laufzeit bis 2021.

"Der Kapitän bleibt an Bord", beschreibt es der KSC in einer Pressemeldung. Der aktuelle Spielführer David Pisot hat seinen Vertrag im Wildpark bis 2021 verlängert. "Der 31-Jährige ist der Dauerbrenner des KSC und hat seit seinem Wechsel aus Würzburg nach Karlsruhe keine einzige Spielminute für die Blau-Weißen in den bisherigen 59 Liga-Pflichtspielen verpasst", heißt es in der Meldung weiter.

"Wir freuen uns, dass David ein Zeichen gesetzt hat und uns zwei weitere Jahre treu bleibt. Das ist ein klares Bekenntnis zu unserem Verein", so KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. Pisot ist gebürtiger Karlsruher und kann mittlerweile auf die Erfahrung aus 270 Drittliga- und 71 Zweitliga-Partien zurückblicken. Seit Saisonbeginn 2017/18 hat er das Kapitänsamt inne.