Caro Reisenauer Karlsruhe Kein Aprilscherz: KSC-Nachwuchs startet mit neuem Partner in die Zukunft

Der 1. April ist gemeinhin dafür bekannt, dass gerne einmal Scherze getrieben werden. Doch was der Karlsruher SC am Montagvormittag zu verkünden hatte, war eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft: Mit der Grenke AG hat der Verein zukünftig bei der Nachwuchsarbeit einen neuen Partner an seiner Seite.