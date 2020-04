Das Leben in Zeiten der Corona Krise hat sich verändert. Auch für Markus Miller, der seit 2019 Torwarttrainer des KSC ist, gab es enorme Veränderungen. Im inzwischen wieder täglichen Trainingsbetrieb wie auch in der Familie des dreifachen Vaters. Als Spieler absolvierte "Killer-Miller" von 2003 bis 2010 exakt 183 Partien für den KSC, war die Nummer eins im Tor des Wildparkclubs.

Die Corona Krise hat fußballerisch für Miller "so komisch es sich anhört: Vor- und Nachteile. Der Vorteil: Ich habe fünf Torhüter zu betreuen, aber da das Training in Gruppen stattfindet, und die zeitversetzt arbeiten, habe ich viel Zeit für jeden. Ich stehe manchmal für eine Einheit rund vier Stunden auf dem Platz."

Mehr Zeit für Einzeltraining

Das Trainerteam Christian Eichner und Zlatan Bajramovic ordnet jeder Gruppe einen Torwart zu. "Wird da mal in einer Gruppe kein Torwart gebraucht, kommt er lange zu mir und das ist klasse. Da kann ich jeden individuell betreuen, kann intensiv an seinen Schwächen arbeiten und viele wichtige Einzelgespräche führten. Manchmal kommt der erste Keeper wieder, dann sind auch mal zwei da, dann drei - absolut spannend und gut. Das ist ein Mehrwert", so Miller, der dann Nachteile aufzählt.

Miller trainiert ein Torwart-Quintett:

Talent Paul Löhr (U19)

Mario Schragl (Vertrag läuft aus)

Stammkeeper Benjamin Uphoff (verlässt den KSC)

Ersatzmann Nummer eins Marius Gersbeck

Sven Müller (nach Verletzungsmisere von über einem Jahr mit Rücken- und Blindarmoperation, wieder auf dem Weg zu völliger Fitness)

Müller und Gersbeck haben bis 2021 Vertrag. Obwohl Gersbeck lange ohne Spielpraxis ist, traut ihm Miller die Uphoff-Nachfolge zu. "Absolut. Er ist ein vorbildlicher Profi. Im Pokal hat er gezeigt was er kann, dass er guter Keeper ist."

Viel Ideenreichtum, Fleiß und Engagement

"Man kann mit nur einem Keeper bestimmte Übungen - zum Beispiel Schüsse aus verschiedenen extremen Winkeln - nicht machen. Die Variabilität hat auch Grenzen. Und wir merken alle: Es fehlt etwas! Die Zweikämpfe, der Wettkampf."

Alle im Trainerstab würden sich enorm engagieren, "denn in dieser Konstellation ist es sehr schwierig, richtig gutes Training abzuliefern. Der kleine, aber feine Staff, mit Eiche, Zlatan, Flo Böckler macht einen Super Job. Mit enorm viel Ideenreichtum, viel Fleiß und viel Engagement. Alle sind nahe an der Mannschaft. Es greift ein Rädchen ins andere. Diese Trainer holen das Maximale heraus."

Miller glaubt an Klassenerhalt

Daher glaubt er auch, sollte die Saison weitergespielt werden, dass der KSC sportlich den Klassenerhalt schafft. Ob es weitergeht - er weiß es nicht, will nicht spekulieren. "Die Bemühungen seitens der DFL sind da. Respekt für den Plan, aber ich glaube, da sind viele Variablen drin."

Seine Handschuhe desinfiziert er nicht nach jeder Übungseinheit, hält sie wie gewohnt sauber. "Desinfektion ist nicht notwendig. Die trage nur ich und ich fasse den Jungs ja nicht in den Mund." Arbeiten die Spieler an Fitnessgeräten, tragen alle Gummihandschuhe. "Wenn die nach einer Einheit ausgezogen werden läuft da der Schweiß in Strömen raus. Zum Schutz hat auch jeder hat seine eigene Bodenmatte."

Auf der Arbeit Training, zuhause Home-Schooling

Zu Hause sind die Auswirkungen der Corona schwierig zu handeln. "Mit drei Kindern ist das sportlich, das ist nicht leicht - gerade wenn ich auch tagsüber lange beim Training bin. Meine Frau kümmert sich rund um die Uhr." Die Söhne Lenn und Collin gehen zu Schule, Töchterchen Malie in die Kita. "Malie ist gerade in der Kita gut angekommen und jetzt ist da nichts mehr", sagt Papa Miller. Für die Söhne heißt es: Home-Schooling!

"Manche Lehrer schicken Emails, manche rufen an. Wir müssen immer erst selektieren was für wen ist. Dann gibt es verschiedene Lernplattformen. Das ist schwierig, auch weil in Deutschland niemand auf dieses Home-Schooling vorbereitet ist. Dieses Thema steckt bei uns in den Kinderschuhen. Dennoch ist die Schule trotz der schwierigen Umstände extrem bemüht." Aber alles sei stressig.

Thema Insolvenz beschäftigt Torwarttrainer

Noch etwas stresst, beschäftigt ihn. Das Thema: Der KSC auf dem Weg in die Plan-Insolvenz. "Natürlich denke ich da nach. Ich bin nach Karlsruhe gekommen, um lange zu bleiben. Wir bauen in Karlsruhe ein Haus, haben hier unsere Heimat. Wir fühlen uns in der Region wohl und wollen uns hier niederlassen. Mir liegt der Verein am Herzen und natürlich will ich, dass der Verein finanziell gut dasteht. Aber ich kann da nichts beeinflussen und nicht alles beurteilen. Ich bin kein Jurist, kann es nicht einordnen, kann nicht beurteilen was richtig wäre."