Weiterhin erstklassig: KSC-Nachwuchs bleibt in höchster Spielklasse

Die U17 und U19 des Karlsruher SC spielen auch in der kommenden Saison in der Junioren-Bundesliga. Der DFB-Bundestag hat beschlossen, dass die Saison jeweils ohne Absteiger abgebrochen wird.

Auf dem virtuell durchgeführten DFB-Bundestag wurde am Montag unter anderem beschlossen, die Junioren-Bundesligen ohne Absteiger zu beenden und die Bundesligen in der kommenden Spielzeit je nach Staffel auf 17 oder 18 Teams aufstocken zu können. Die Benennung der Aufsteiger erfolgt durch die jeweiligen Spielklassenträger in eigener Zuständigkeit.

Die U19 des Karlsruher SC beendet somit die Saison auf dem 11. Platz. Die U17 rangiert abschließend auf dem 10. Platz.