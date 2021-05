Das Ende einer Fußballsaison bedeutet oft auch eines: Abschied nehmen. Beim Karlsruher SC war genau dies der Fall, denn nach dem erfolgreichen letzten Heimspiel der aktuellen Saison sagten insgesamt vier Wildpark-Kicker auf Wiedersehen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Verabschiedung vor leeren Rängen stattfinden.

David Pisot, Alexander Groiß, Babacar Gueye und Xavier Amaechi verabschieden sich aus der Fächerstadt. Während Amaechi nach seiner Leihe zum Hamburger SV zurückkehrt, werden die zum 30. Juni auslaufenden Verträge von Groiß, Pisot und Gueye nicht verlängert. Dies teilt der KSC auf seinen sozialen Netzwerken und auf seiner Website mit.

Mit Pisot verliert der KSC einen erfahrenen Innenverteidiger und den aktuell zweitältesten Spieler im Kader. Der 33-Jährige kam 2017 von den Kickers aus Würzburg in die Fächerstadt und gewann in Karlsruhe 2018 und 2019 den BFV-Rothaus-Pokal. Außerdem führte er die Mannschaft beim Aufstieg in die zweite Liga als Kapitän aufs Feld. Ingesamt kommt er auf 120 Einsätze für die Badener, in der aktuellen Saison stand er in der Liga aber kein einziges Mal auf dem Platz.

Der 22 Jahre alte Groiß spielt seit 2018 für den KSC und war zuvor für den VfB Stuttgart II tätig. Auch er durfte 2019 den Rothaus-Pokal in den Himmel strecken und spielte bisher 42 für den Wildpark-Klub. Einmal durfte er sich dabei in die Torschützenliste eintragen.

Auch hinter der Mannschaft ein Abgang

Mit Babacar Gueye verliert Christian Eichner seinen Back-Up für Torjäger Philipp Hofmann. Gueye kam vom damaligen Bundesligisten SC Paderborn in den Wildpark und durfte seit Januar 2020 in 29 Spielen für den KSC auf Torejagd gehen. Zweimal konnte er den Ball im Netzt versenken.

Leihgabe Xavier Amaechi stieß in der vergangenen Winterpause zur Mannschaft von Christian Eichner. Der Engländer war mit dem Wunsch "einfach nur zu spielen" nach Karlsruhe gekommen. Insgesamt neun Mal stand er in der Rückrunde für den KSC auf dem Platz.

Vertragslaufzeiten der KSC-Profis im Überblick Alle Bilder

Neben den vier Spielern verkündet der KSC auch einen Abgang im Team hinter dem Team. Physiotherapeutin Julia Bohn gibt nach sechs Jahren ihre Aufgabe ab, bleibt dem KSC in anderer Form aber erhalten. Für Bohn geht es ins Trimedic, auch dort wird sie weiterhin mit den Profis in Kontakt kommen.