Der Karlsruher SC verlängert den Vertrag mit Mittelfeldmann Lukas Fröde. Zwei weitere Jahre wird der 26-Jährige im Trikot der Blau-Weißen auf dem Platz stehen.

Nachdem bereits Nachwuchstalent Tim Breithaupt am Dienstag mit einem Profivertrag ausgestattet wurde, ist nun auch die Vertragsverlängerung mit Lukas Fröde unter Dach und Fach. "Der Karlsruher SC stellt die ersten Weichen für die kommende Saison", so der Verein in einer entsprechenden Pressemeldung.

Fröde kam zur Saison 2019/20 vom MSV Duisburg in den Wildpark. Bislang hat er 42 KSC-Einsätze zu verbuchen. In die Torschützenliste konnte sich der 1,92-Mann bislang erst einmal eintragen, der Treffer wird aber jedem Fan im Gedächtnis sein: Es war der 2:1-Siegtreffer im Derby gegen den VfB Stuttgart im Juni 2020.

"Lukas hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einer festen Stütze unseres Teams entwickelt, sodass wir mit ihm gerne unseren sportlichen Weg weitergehen", so KSC-Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer.