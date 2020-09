Abwehrspieler Daniel Gordon hat - wie erwartet - am Dienstag einen neuen Einjahresvertrag beim Karlsruher SC unterschrieben. "Es fühlt sich richtig gut an, ich habe es richtig vermisst", sagte der 35-Jährige.

"Die Vorfreude aufs Training ist riesengroß, ich freue mich, endlich wieder meinem Job nachzugehen, den ich so sehr liebe und das hier beim KSC weitermachen darf", so der Deutschjamaikaner weiter.

Gordons alter Vertrag beim KSC war mit Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. Sportchef Oliver Kreuzer hatte dem Routinier daraufhin signalisiert, dass der Club zwar gerne mit ihm weiterarbeiten würde, das Budget aber begrenzt sei.

Gordon hatte sich seitdem individuell fit gehalten. Am Montagabend kündigte Kreuzer dann an, dass eine Lösung gefunden worden sei und Gordon mit Verzögerung doch noch in seine insgesamt achte Saison mit den Badenern einsteigen werde.

"Daniel hat in unseren Planungen schon immer eine zentrale Rolle gespielt. Nachdem wir nun auf allen anderen Positionen ausreichend besetzt sind, sind wir froh, ihn wieder an Bord zu haben", sagte Kreuzer nun nach dem Vertragsabschluss. Nach seiner aktiven Karriere soll Gordon in anderer Funktion beim KSC eingebunden werden.