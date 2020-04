09.04.2020 15:45 Karlsruhe "Unser Hauptsponsor war früher der Nachwuchs" - Ex-Coach Schäfer kritisiert Transferpolitik des KSC

Winfried Schäfer hat die Transferpolitik seines Ex-Clubs Karlsruher SC teils deutlich kritisiert. "Leider wird auch in Karlsruhe seit vielen Jahren weder geduldig noch wirtschaftlich sinnvoll gehandelt. Das fängt bei der Zusammenstellung des Kaders an", sagte der 70-Jährige am Donnerstag im Interview von "spox.com" und "goal.com".