Der KSC hat einen neuen Linksverteidiger verpflichtet: In der kommenden Saison schnürt Philip Heise seine Schuhe für die Blau-Weißen. Der 29-Jährige wird vom englischen Erstligisten Norwich City ausgeliehen.

Zuletzt war Heise in der Rückrunde 2019/20 für den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga aktiv und sammelte drei Vorlagen in elf Spielen. "Mit Philip Heise konnten wir einen erfahrenen Linksverteidiger vom KSC überzeugen. Er hat in den letzten Jahren bereits in Heidenheim, Stuttgart und Dresden seine Qualitäten unter Beweis gestellt, kam dann bei Norwich aber nicht wirklich zum Zug. Das soll sich nun bei uns wieder ändern", so Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC, in einer Pressemeldung des Vereins.

"Oliver Kreuzer und Christian Eichner waren sehr hinter mir her, haben sich extrem für mich interessiert. Da musste ich nicht sehr lange überlegen und freue mich jetzt hier zu sein. Ich bin gespannt darauf, Mannschaft, Verein und Stadt kennenzulernen", sagt der Neuzugang nach der Vertragsunterschrift.

Insgesamt kann der Defensivspieler auf 100 Partien in der 2. Bundesliga, 81 Spiele in der 3. Liga und neun Einsätze im DFB-Pokal zurückblicken. Dabei spielte er hauptsächlich als linker Verteidiger, kann aber ebenso im linken Mittelfeld agieren.