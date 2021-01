Der Karlsruher SC hat Tim Breithaupt mit einem Profivertrag ausgestattet. Damit bleibt der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler bis 2024 im Wildpark. Trainer Christian Eichner ist erfreut über die Unterschrift und bescheinigt Breithaupt vorbildliches Verhalten.

"Tolle Neuigkeiten aus der blau-weißen Nachwuchsabteilung: Mit Tim Breithaupt hat das nächste Talent aus der KSC-Grenke Akademie einen Profivertrag im Wildpark unterschrieben", heißt es in einer Pressemitteilung des Klubs.

Debüt gegen Würzburg

Tim Breithaupt, der noch für die Karlsruher U19-Mannschaft spielberechtigt ist, setzte seine Unterschrift unter einen bis 2024 laufenden Vertrag und rückt so dauerhaft in den Profikader auf. Schon seit mehreren Wochen nimmt der 18-Jährige am Training von Cheftrainer Christian Eichner teil, beim Gastspiel in Würzburg zum Jahresbeginn feierte der gebürtige Offenburger sein Zweitligadebüt.

"Tim verhält sich vorbildlich, lernt immer dazu und ist extrem aufnahmefähig, er macht schon viele Sachen richtig. Stück für Stück hat er sich bereits an die anderen Jungs herangearbeitet", lobt Christian Eichner. Breithaupt erklärt: "Ich bin unglaublich glücklich und stolz, meinen ersten Profivertrag beim KSC unterschrieben zu haben. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen sowie bei meiner Familie und meinen Freunden, die mich auf diesem Weg begleitet haben."

Neben Tim Breithaupt stehen mit Paul Löhr, Marlon Dinger, Jannis Rabold, David Trivunic, Janis Hanek, Dominik Kother und Malik Batmaz mittlerweile sieben Karlsruher Eigengewächse im aktuellen Profikader.