Geht dem Karlsruher SC tatsächlich das Geld aus? Nach einem Bericht des SWR dementiert der Verein jegliche Mutmaßungen in diese Richtung. Am Mittwochnachmittag wollen sich der Verein mit der Stadt zu einem Gespräch treffen. Oberbürgermeister Frank Mentrup sieht für den Verein darin die Möglichkeit, "alle Fakten auf den Tisch zu legen".

Zwischen fünf und zehn Millionen Euro - so viel Geld soll dem Karlsruher Sportclub laut SWR-Berichten aufgrund der Corona-Krise aktuell fehlen. Der Grund: Der Spielbetrieb der Bundesliga ruht, Einnahmen durch Ticketverkäufe und Fernseh-Übertragungen bleiben aus.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Finanzielle Schieflage in der Corona-Krise? KSC widerspricht Gerüchten zur Insolvenz

Dass dem Verein eine Insolvenz drohe, dementiert der KSC - man sei auch in den kommenden Wochen noch zahlungsfähig. "Vorausgesetzt, die TV-Gelder kommen, sind wir nach aktueller Planung bis zum 30. Juni 2020 gut aufgestellt", so KSC-Geschäftsführer Michael Becker am Mittwoch in einer Pressemeldung des Vereins.

"Finanzielle Lage des KSC auch ohne Corona prekär genug"

Noch am gleichen Tag will sich der KSC aber zu einem Gespräch mit der Stadt Karlsruhe treffen. Das Gespräch sei schon länger vereinbart gewesen, dass es sich aber um eine mögliche Insolvenz des Sportclubs drehen könnte, sei für Oberbürgermeister Frank Mentrup selbst überraschend gekommen.

"Es wurde nur an mich herangetragen, dass man mir neue Entwicklungen aufzeigen wolle", so Mentrup bei einer Video-Pressekonferenz am Mittwochmittag, die sich ursprünglich um die aktuelle Corona-Lage drehte.Im Anschluss wollen sich die Verantwortlichen treffen.

Das Stadtoberhaupt sieht damit jetzt die Chance für den KSC gekommen, "alle Fakten über die wirtschaftliche Lage auf den Tisch zu legen". Diese sei schließlich auch ohne das Corona-Virus schon seit Jahren prekär genug. Die wirtschaftliche Lage sei auch vorher kritisch gewesen. Mentrup äußert Zweifel, dass die finanziellen Schwierigkeiten ausschließlich an den 2,5 Millionen Euro TV-Gelder in zweiter Tranche liegen solle.

Finanzierung der Sonderwünsche muss geklärt werden

So muss der Verein zum einen einen Teil der Kosten für den Neubau des KSC-Stadions zurückzahlen, aber auch der Rechtsstreit der Badener mit ihrem Vermarkters Lagardère vor dem Oberlandesgericht steht noch im Raum. Verliert der KSC, muss er Schadensersatz-Zahlungen in Millionenhöhe leisten.

"Es muss auch geklärt werden, wie es mit der Finanzierung der Sonderwünsche des Vereins beim Stadionbau weitergeht. Denn diese Kosten sind zum Teil beträchtlich", sagt Mentrup.

Stadionbau soll erst einmal weitergehen

Die finanzielle Situation müsse jetzt "zügig, vernünftig und seriös aufgearbeitet werden". "Besser jetzt, als es dann im Mai im Gemeinderat als Hiobsbotschaft zu erfahren", so der Oberbürgermeister.

Auf die laufenden Arbeiten am neuen Wildparkstadion würde die finanzielle Situation laut Mentrup aber voraussichtlich keinen Einfluss haben, der Bau der Ost-, Nord- und Südtribüne soll wie geplant fertiggestellt werden. Bevor im Herbst allerdings der Abriss der Haupttribüne starten soll, "müssen wir absolute Sicherheit haben, ob unser Partner KSC auch unser Partner bleibt", so das Stadtoberhaupt.

Dieser Artikel wurde nachträglich bearbeitet.