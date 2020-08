Der KSC-Kader für die Saison 2020/21 füllt sich: Marlon Dinger und Jannis Rabold rücken in den Profi Kader des Karlsruher SC auf. Sie stammen aus der eigenen Nachwuchsschmiede des Vereins.

Nach David Trivunic rücken mit Jannis Rabold und Marlon Dinger zwei weitere Talente aus dem eigenen KSC-Nachwuchs zur kommenden Saison in die Profimannschaft auf. Wie der KSC am Dienstagmorgen bekannt gibt, unterschrieben die beiden 19-Jährigen jeweils einen Vertrag bis 2022.

Nach dem Corona-Restart im Frühjahr gehörten die beiden jungen Verteidiger bereits zum erweiterten Kader von Christian Eichner, nun sind sie fester Bestandteil des Teams.

Sechs KSC-Eigengewächse in der Bundesliga

Damit stehen derzeit stolze sechs KSC-Eigengewächse im aktuellen Kader für die kommende Zweitliga-Saison: Malik Batmaz, Marlon Dinger, Janis Hanek, Dominik Kother, David Trivunic und Jannis Rabold.

"Unsere KSC Grenke Akademie steht für ausgezeichnete Jugendarbeit, was sich jetzt auch wieder in der Entwicklung von Janis und Marlon zu Profispielern zeigt. Die beiden haben jahrelang ihre fußballerische Ausbildung im Wildpark absolviert und sind jetzt bereit für den nächsten Schritt", so Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC.

Marlon Dinger

Innenverteidiger Marlon Dinger kam bereits 2010 in der U10 zum Karlsruher Nachwuchs.

Position Innenverteidiger Geburtstag 16. Juni 2001 Größe 1,93 Meter Gewicht 83 Kilogramm Geburtsort Rastatt Vorherige Vereine KSC Grenke Akademie, SV 08 Kuppenheim (Nachwuchs)

Jannis Rabold

Rechtsverteidiger Jannis Rabold schnürt die blau-weißen Fußballschuhe seit der U14.