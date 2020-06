vor 8 Stunden Karlsruhe Neuer KSC-Präsident: Fünf Kandidaten stehen fest - samt einer Überraschung

Die Kandidaten für das Amt des neuen KSC-Präsidenten stehen fest: Fünf Bewerbungen sind bis zum Fristende am Dienstag beim Wahlausschuss eingetroffen, informiert der KSC am Mittwoch. Überraschend dabei: Auch eine Frau will die Nachfolge für Ingo Wellenreuther antreten.