Am Freitagabend sollten die Mitglieder des Karlsruher SC eigentlich über eine Planinsolvenz abstimmen - doch mit dem Rücktritt von KSC-Präsident Ingo Wellenreuther scheint diese Abstimmung hinfällig. Wellenreuther wollte bis zuletzt auch gegen zahlreiche Widerstände eine Insolvenz abwenden - mit seinem Rücktritt gibt er vielen öffentlichen Forderungen nach.

Regionale Unterstützer - das Bündnis KSC - hatte in den vergangenen Tagen sechs Millionen Euro angeboten, um dem Verein aus der finanziellen Schieflage zu helfen. Geknüpft war das Geld an eine Bedingung: Ingo Wellenreuther solle als Präsident zurücktreten.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Jetzt spricht das KSC-Bündnis: Was ist die Motivation und wer steckt dahinter?

Der Forderung schlossen sich Vereinsrat, "Der neue KSC" sowie der Fandachverband "Supporters" an. Am Donnerstag gab der KSC-Präsident nach und verkündete seinen sofortigen Rücktritt. Wie und wann das Geld nun seinen Weg zum Verein finden soll, darüber spricht das Bündnis in einem ka-news-Interview - heute im Laufe des Tages auf ka-news.de.

Wie mit der finanziellen Lage umgehen?

Für Unruhe sorgte im Vorfeld der Rücktrittsdiskussionen der Umgang mit der finanziellen Schieflage des Vereins: Nachdem die Verantwortlichen zunächst eine mögliche Insolvenz debattiert hatten, wurde Anfang April angeräumt, über verschieden Szenarien nachzudenken.

Für Geschäftsführer Michael Becker ist eine Planinsolvenz der bevorzugte Weg aus der Krise - Wellenreuther wollte eine Insolvenz verhindern. Faktor waren auch möglich ausbleibende Fernsehgelder, sollte die Saison aufgrund der Corona-Pandemie nicht weitergespielt werden: 2.062.250 Euro.

"Wir hatten schon einen Rucksack aus der Vergangenheit", sagte der 35-jährige Becker Anfang April. Mit der Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) im vergangenen Oktober hatte der Verein zumindest einen Teil seiner finanziellen Probleme kurieren wollen. "Aber dieser Aktienverkauf stottert jetzt natürlich wegen der Corona-Thematik."

Wie geht es nun bei der Mitgliederversammlung weiter?

Die Online-Mitgliederversammlung des Karlsruher SC am Freitag, 15. Mai, soll trotz der jüngsten Ereignisse stattfinden. Das bestätigt der KSC auf ka-news.de-Nachfrage. An diesem Tag hätte die Mitglieder dem geplanten Insolvenzverfahren zustimmen sollen.

"Ob es überhaupt noch zu einer Abstimmung im Hinblick auf die Insolvenz kommt, steht nicht fest", teilt KSC-Sprecher Florian Kornprobst mit. Es sei ist denkbar, die Mitgliederversammlung als reine Infoveranstaltung abzuhalten. Noch heute möchte der KSC weitere Informationen mitteilen.