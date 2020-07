Um 18 Uhr wird der neue KSC-Präsident gewählt - online. ka-news.de berichtet ab 18 Uhr im Live-Ticker über die Wahl. Bevor die Mitglieder sich für einen der Kandidaten entscheiden, werden die sich Bewerber den Fragen der Fans stellen. Fünf Kandidaten stehen zur Auswahl.

Fünf Kandidaten haben sich für das Amt des KSC-Präsidenten beworben. Dorotheé Augustin, Rolf Dohmen, Kai Gruber, Axel Kahn und Holger Siegmund-Schultze. Eine Übersicht über die Bewerber und ihre Visionen für den Karlsruher SC finden Sie hier.

Sollte der derzeitige Vize-Präsident Holger Siegmund-Schultze ins Amt des Präsidenten gewählt werden, müssen die Mitglieder über einen neuen Vize abstimmen. Hier steht neben Dorotheé Augustin auch Rolf Dohmen und Martin Müller zur Wahl.

Die Online-Mitgliederversammlung startet am Donnerstag, 30. Juli, um 18 Uhr. Stimmberechtigte Mitglieder haben ihre Zugangsdaten per Mail erhalten und können sich unter ksc.de/mitgliederversammlung ab 16 Uhr bereits einwählen. Vor der Wahl können sie den Kandidaten per Chatfunktion ihre Fragen stellen.

22:10 Martin Müller ist der neue KSC-Vizepräsident!

Martin Müller wurde am späten Abend von den Mitgliedern zum neuen KSC-Vizepräsidenten gewählt. Er hat 67 Prozent der Mitgliederstimmen auf sich vereint. Er wird künftig an der Seite des frisch gebackenen Präsidenten Holger Siegmund-Schultze an der Spitze des Sportclubs stehen und den KSC nach außen hin vertreten.

20:55 Holger Siegmund-Schultze ist der neue KSC-Präsident!

Das Ergebnis der Wahl steht fest: Mit absoluter Mehrheit wurde Holger Siegmund-Schultze, der derzeitige Vizepräsident, in das Präsidentschaftsamt gewählt. Er schlug seine Mitbewerber mit 1.832 Stimmen um Längen und vereinte knapp über 60 Prozent der Vota auf sich.

Das komplette Wahlergebnis: 67 Stimmen (2 Prozent) entfielen auf Dorotheé Augustin, Rolf Dohmen vereinte 370 Stimmen (12 Prozent) auf seinen Namen, Kai Gruber brachte es auf 357 Stimmen (11 Prozent) und Axel Kahn konnte 395 Stimmen (13 Prozent) für sich gewinnen.

20:45 Die Mitglieder entscheiden: Es ist Zeit für die Wahl

Noch über 200 Fragen stehen aus - nach weit über einer Stunde "Elefantenrunde". Nun stimmen die Mitglieder des KSC darüber ab, ob dennoch zur Wahl des Präsidenten fortgeschritten werden darf.

20:05 Die letzten Fragen: "Low-Budget-Etat ist schwierig"

"Ich halte es momentan mit dem Low-Budget Etat für sehr schwierig, aber machbar", sagt Dorotheé Augustin. Es müsste die Arbeit mit den jungen Nachwuchsspielern forciert werden.

"Ich halte das Thema Scouting für ganz wichtig, dass wir da besser dastehen", sagt Bewerber Axel Kahn. Der Unterbau beim KSC, die U23-Mannschaft, müsste in der kommenden Zeit stabilisiert werden.

19:20 Die Kandidaten im Fragenhagel: Von Geldproblemen und umstrittenen Personen

Als erstes ist der derzeitige Vizepräsident Holger Siegmund-Schultze am Zug: Wie bewertet er die vergangene Saison in sportlicher Hinsicht? "Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir in der bekannten Konstellation weitermachen", sagt er im Live-Stream.

Nun eine Frage an alle Kandidaten: Wie kann der Spagat zwischen Sparkurs und Förderung der Profis miteinander vereint werden? "Wir, die wir hier sitzen, hatten keinen detaillierten Einblick in das Budget", sagt Bewerber Rolf Dohmen.

Wie stehen die Kandidaten zur Personalie Oliver Kreuzer? "Ich möchte hier zuerst Kreuzer anhören, bevor ich Aussagen dazu treffe, warum welche Entscheidungen so gefallen sind", sagt Kandidat Kai Gruber.

Welche Spieler sollen in der kommenden Saison die Mannschaft verstärken und wie können sie finanziert werden? "Der KSC muss beim Thema Kaderbildung auch Kooperationen bilden, ich bin hier schon im Gespräch mit dem 1. FC Bayern München", sagt Axel Kahn während der Fragerunde.

19:00 Kandidaten-Reden werden gezeigt - die Visionen für den KSC

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung haben die fünf Kandidaten ihre Ziele für die nächsten Jahre vorgestellt. Alle Reden werden nun in Folge den Mitgliedern vor der Abstimmung nochmals gezeigt. 10 Minuten hatte jeder Bewerber zur Verfügung, um die Mitglieder auf seine Seite zu ziehen. Die Videos finden Sie hier.

18:10 Testabstimmung: Die 3 "geilsten" Buchstaben im deutschen Fußball?

Moderator Sathia Lorenz begrüßt die Mitglieder. Wer den Kandidaten für das Amt des KSC-Präsidenten eine Frage stellen möchte, kann dies über die bereits aktive Chatfunktion vornehmen.

Damit die Wahl des KSC-Präsidenten später reibungslos verläuft, wird eine Testabstimmung durchgeführt. Die Frage: "Wie lauten die 3 geilsten Buchstaben im deutschen Fußball?" Für die Mitglieder öffnet sich nun ganz automatisch das Abstimmungsfenster.

Das Ergebnis: 95, 81 Prozent der anwesenden Mitglieder haben mit "KSC" gestimmt - die Testabstimmung ist geglückt. Nun kann mit der Tagesordnung fortgefahren werden.

17:51 An die Bildschirme: Gleich geht's los!

Die Online-Mitgliederversammlung startet um 18 Uhr. Die Mitglieder konnten sich bereits ab 16 Uhr in den virtuellen Veranstaltungsraum einwählen.