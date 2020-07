23.07.2020 11:20 Karlsruhe KSC verschiebt Start der Saisonvorbereitung

Der Karlsruher SC hat den Start seiner Vorbereitung um zwei Tage verschoben und wird nun am 4. August das Mannschaftstraining wieder aufnehmen. Als Begründung gab der Zweitligist am Donnerstag an, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) im Vorfeld zwei Corona-Tests für die Mannschaft vorschreibe.