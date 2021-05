Der Karlsruher SC hat den auslaufenden Vertrag mit Verteidiger Sebastian Jung verlängert. Der 30-Jährige bleibt eine weitere Saison im Wildpark.

"Nach seiner schwierigen Verletzungshistorie hat sich Sebastian Jung bei uns wieder Stück für Stück herangekämpft und seine Sache in den bisherigen Einsätzen sehr gut gemacht. Wir vertrauen auch weiterhin in seine Fähigkeiten sowie Erfahrung und freuen uns, dass er auch die kommende Saison mit uns bestreitet", so Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC in einer Pressemitteilung des Vereins.

Sebastian Jung erklärt: "Es freut mich natürlich, dass ich noch mindestens ein weiteres Jahr hierbleiben darf und kann. Ich fühle mich mit meiner Familie hier in Karlsruhe sehr wohl. Außerdem habe ich eine Menge Spaß mit meinen Mannschaftskollegen. Von daher passt das alles sehr gut. Es freut mich sehr, dass der KSC trotz meiner langen Verletzungszeit auf mich zu kam und verlängert hat."

Der erfahrene Profi kann auf 155 Bundesliga und 47 Zweitligaspiele zurückblicken. Für den KSC kam er in dieser Spielzeit auf insgesamt fünf Einsätze, vier davon in den letzten Wochen nach überstandenem Faserriss in den Adduktoren.