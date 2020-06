Janis Hanek bleibt beim KSC: Wie ka-news.de nun aus Vereinskreisen erfahren hat, wurde sein Vertrag mit den Badenern bis Mitte 2021 verlängert.

Der 21 Jahre alte Ex-KSC-Jugendspieler hat sich vor einigen Tagen im Training ein Kreuzband abgerissen. Dass er trotz dieser schweren und langfristigen Verletzung - Einsatz wohl erst wieder ab Februar oder März 2021 möglich - einen neuen Vertrag erhielt, geht auf die Initiative von Trainer Christian Eichner zurück. "Eiche" drängte mit großem Engagement darauf, dass Hanek nicht die Arbeitslosigkeit abrutscht.

Diese hohe soziale Kompetenz könnte Eichner bei Gesprächen, die er mit potenziellen Neuzugängen bereits führt, hilfreich sein. Die Kosten, die für den KSC durch den neuen Vertrag für das Talent Hanek entstehen, halten sich in Grenzen. Denn in der Zeit, in der Hanek krankgeschrieben ist, übernimmt die Versicherung das Gehalt.