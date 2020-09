Nach Benjamin Uphoff verlässt ein weiterer Torwart das KSC-Team: Sven Müller hat einen Zweijahresvertrag beim Drittligisten Hallescher FC unterschrieben. Das verkündet der Karlsruher SC am Dienstag auf seinem Twitter Account.

Der 24-Jährige kam 2018 vom 1. FC Köln in den Wildpark, schnürte zwei Jahre die Fußballschuhe für die Badener. Nun steht er in Halle zwischen den Pfosten. "Sven Müller hat im Probetraining einen sehr guten Eindruck hinterlassen, bringt alle Voraussetzungen inklusive einer Top-Ausbildung mit und wollte unbedingt zum HFC", erklärt der Hallesche Sportdirektor Ralf Heskamp in einer Pressemeldung des HFC.

Nach Benjamin Uphoff ist Sven Müller der zweite Torwart, der den KSC in diesem Jahr verlässt. Ob jetzt Marius Gersbeck oder Markus Kuster die neue Nummer eins wird, will Trainer Christian Eichner noch bis zum DFB-Pokalspiel geheim halten.