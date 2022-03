vor 9 Stunden Karlsruhe KSC testet für einen guten Zweck gegen den FC Basel: Benefizspiel am 24. März im Karlsruher Wildpark

In der Woche von 21. bis 27. März ruht in Karlsruhe der Ball, es ist Länderspielpause – eigentlich. Denn am 24. März hat der Karlsruher SC den FC Basel beim "KSC tut gut-Benefizspiel präsentiert von CG Elementum“ zu Gast. Zur Unterstützung der Ukraine sowie sozialer Projekte sehen Fans der Blau-Weißen dann ab 18 Uhr die Begegnung im BBBank Wildpark.