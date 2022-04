vor 23 Stunden Karlsruhe KSC-Sportchef Oliver Kreuzer will bei Suche nach Hofmann-Ersatz "kreativ sein"

Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer hat bei der Suche des Karlsruher SC nach einem Nachfolger für Torjäger Philipp Hofmann vor zu hohen Erwartungen gewarnt. "Wir gehen Stand heute davon aus, dass Philipp uns verlässt. Das konnte man aus seinen letzten Aussagen ja auch heraushören", sagte Kreuzer der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Hofmann, der in dieser Saison schon 18 Liga-Treffer für den Fußball-Zweitligisten erzielt hat, wird mit einem Wechsel zum Bundesligisten VfL Bochum in Verbindung gebracht.