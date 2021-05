vor 4 Stunden Karlsruhe KSC-Sommerfahrplan: Auftakt am 20. Juni - Kräftemessen mit russischen Meister

Nach dem Urlaub startet der Karlsruher SC am Sonntag, 20. Juni, mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Neben dem Trainingsauftakt wurden auch das Trainingslager in Neukirchen (Österreich) und eine Handvoll Freundschaftsspiele terminiert. Unter anderem messen sich die Blau-Weißen mit der russischen Spitzenmannschaft Zenit St. Petersburg. Alle bereits bekannten Termine gibt es unten in der Übersicht.