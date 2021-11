Das Lazarett des Karlsruher SC wird größer. Am Samstag wurde Mittelfeldspieler Marc Lorenz mit einer Schulterverletzung ausgewechselt. Eine MRT-Untersuchung am Montag brachte nun Klarheit. Lorenz hat sich die linke Schulter ausgekugelt und wird den Blau-Weißen längerfristig fehlen.

Im Spiel gegen den Hamburger SV am vergangenen Samstag läuft die 70. Minute als Marc Lorenz nach einem Zweikampf an der Seitenlinie zu Boden geht. Der Mittelfeldspieler wurde mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz geführt und ausgewechselt. Fabian Schleusener kam neu in die Partie.

Keine Operation

"Sofort ging es für den Linksaußen ins Krankenhaus, wo ihm unter Kurznarkose die Schulter wieder eingerenkt wurde. Die MRT-Untersuchung am Montagvormittag hat nun zu dem Ergebnis geführt, dass die Verletzung konservativ – sprich ohne Operation – behandelt wird, um so eine längere Ausfallzeit eventuell zu umgehen", wie der KSC auf seiner Website schreibt.

Lorenz ist nach den Kreuzbandrissen von Paul Löhr, Leon Jensen und Sebastian Jung der nächste langfristige Ausfall für den KSC. Hinzu kommt Robin Bormuth der aktuell an einer Sprunggelenksverletzung laboriert.