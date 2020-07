vor 2 Stunden Karlsruhe Erster Gegner im DFB-Pokal steht fest: Karlsruhe tritt gegen den 1. FC Union Berlin an

Der KSC trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Erstligisten 1. FC Union Berlin. Diese Paarung ergab sich bei der Auslosung am Sonntagabend in Köln. "Es liegt in unserem Naturell, dass wir versuchen werden, dem Favoriten ein Bein zu stellen", sagt Karlsruher Cheftrainer Christian Eichner.