vor 4 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe "KSC-Bündnis" will Verein vor Insolvenz bewahren und fordert Rücktritt von Wellenreuther

Am Donnerstagabend meldete sich ein Zusammenschluss regionaler Unternehmen, das KSC-Bündnis, das den Verein vor der drohenden Insolvenz bewahren will. Das Bündnis ist bereit, die benötigten finanziellen Mittel in Höhe von sechs Millionen Euro bereitzustellen. Im Gegenzug fordern sie, dass Ingo Wellenreuther vor der kommenden Mitgliederversammlung von seinen Ämtern als Präsident des Vereins und als Beiratsvorsitzender der Karlsruher GmbH & Co. KgaA zurücktritt.