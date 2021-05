Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Vertrag mit Routinier Daniel Gordon um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Der 36 Jahre alte Abwehrspieler trägt - abgesehen von einem einjährigen Intermezzo beim SV Sandhausen in der Saison 2016/17 - bereits seit 2012 das KSC-Trikot. "Auch in dieser Saison hat Daniel Gordon wieder bewiesen, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist - auf und neben dem Platz. Daniel steht weiter voll im Saft, sodass wir uns freuen, noch ein weiteres Jahr auf seine Erfahrung und Klasse bauen zu können", begründete Karlsruhes Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer am Freitag die Vertragsverlängerung.

"Ich freue mich sehr, weiter Teil der KSC-Familie zu sein, das Kapitel ist noch nicht zu Ende! Wir haben dieses Jahr als Mannschaft einen tollen Schritt nach vorne gemacht und ich will auch in der kommenden Saison zur weiteren Entwicklung beitragen", so Daniel Gordon.

Mit 189 Zweitligaspielen gehört der ehemalige jamaikanische Nationalspieler zu den erfahrensten Spielern der Liga. In der laufenden Saison kam er bislang 13 mal zum Einsatz. Laut Vereinsmitteilung sei angedacht, Daniel Gordon nach seiner aktiven Karriere "in der KSC-Familie einzubinden".