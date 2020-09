Der Karlsruher Oberbürgermeister trägt jetzt blau-weiß: Frank Mentrup ist ab sofort offizielles Mitglied des Karlsruher SC.

"Der 10.148 Blau-Weiße" - so bezeichnet der Verein sein neuestes Mitglied aus der Stadtpolitik. Im Foyer des Karlsruher Rathauses haben KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze und die beiden KGaA-Geschäftsführer Michael Becker und Oliver Kreuzer dem Stadtoberhaupt seinen neuen Mitgliedsausweis sowie das neue KSC-Heimtrikot überreicht.

"Willkommen in der KSC-Familie", so Siegmund-Schultze. "Der KSC ist ein Verein der Stadt und der Region und gehört dementsprechend auch in die Mitte der Karlsruher Gesellschaft. Dass sich der Oberbürgermeister jetzt mit der Mitgliedschaft zum KSC bekennt, spricht für den Weg, den wir in Zukunft weiter gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe gehen wollen."

Oberbürgermeister Frank Mentrup sagt über seine neue Mitgliedschaft: "Man hat sofort den Eindruck, dass man zu etwas Wichtigem dazugehört. Es gibt hier eine große Identifikation mit dem Verein und seit einiger Zeit einen Schulterschuss zwischen den Verantwortlichen von Stadt und KSC. Dass der Präsident mir den Mitgliedsausweis persönlich überreicht hat, ist natürlich auch eine gewisse Wertschätzung, die mir ein gutes Gefühl gibt."