Der KSC hat einen neuen Kapitän: Jerôme Gondorf trägt ab jetzt die Binde auf dem Spielfeld - und löst damit David Pisot ab.

Drei Jahre lang führte er die Blau-Weißen auf dem Rasen an - nun musste David Pisot die Kapitänsbinde weiterreichen. Chef-Trainer Christian Eichner hat sich für Jerôme Gondorf als Nachfolger entschieden. Das gibt der Verein am Mittwoch in einer Twitter-Meldung bekannt.

Schon kurze Zeit später steht der frischgebackene Kapitän als solcher erstmals auf dem Platz: Der KSC trifft im Trainingslager in Oberösterreich am Mittwoch im Testspiel auf den FSV Zwickau.

Gondorf bekommt auch einen neuen Stellvertreter: Marvin Wanitzek übernimmt das Amt von Abwehrspieler Daniel Gordon, der seit Ende Juni noch auf eine Verlängerung seines Vertrags beim KSC wartet.