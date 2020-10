21.10.2020 15:40 Carsten Kitter Karlsruhe Inside KSC: Wie läuft die Suche nach einem Investor, Herr Becker?

Der Karlsruher SC ist für viele Bewohner der Fächerstadt mehr als nur ein Fußballklub. Unzählige Dramen und berauschende Erfolge prägten in den letzten Jahren die traditionsreiche Geschichte der Blau-Weißen. In unserer neuen Serie "Inside KSC" gibt euch ka-news.de wöchentlich Einblick in den Klub vom Adenauerring. Heute beschäftigt sich die Serie mit der Suche nach einem strategischen Investor.