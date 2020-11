vor 11 Stunden Carsten Kitter Karlsruhe Inside KSC: Ein außergewöhnlicher Blick auf die Baustelle Wildparkstadion

Der Karlsruher SC ist für viele Bewohner der Fächerstadt mehr als nur ein Fußballklub. Unzählige Dramen und berauschende Erfolge prägten in den letzten Jahren die traditionsreiche Geschichte der Blau-Weißen. In unserer neuen Serie "Inside KSC" gibt euch ka-news.de wöchentlich Einblick in den Klub vom Adenauerring. Heute gibt Redakteur Carsten Kitter einen detaillierten Einblick in die Baustelle Wildparkstadion.