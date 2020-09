vor 8 Stunden Karlsruhe KSC-Stürmer Hofmann fehlt weiter im KSC-Training

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC bangt vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Sonntag (13.30 Uhr) um den Einsatz von Stürmer Philipp Hofmann. Der 27-Jährige hat auch am Donnerstag krankheitsbedingt nicht am Mannschaftstraining der Badener teilgenommen, wie ein Vereinssprecher bestätigte.