Gerhard Rastetter ist neues Mitglied im Beirat der KSC GmbH und Co. KGaA. Damit besteht das Gremium nach dem Rücktritt von Ingo Wellenreuther wieder aus fünf Mitgliedern.

"Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Volksbank Karlsruhe, Gerhard Rastetter, wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates am Donnerstag einstimmig in den Beirat berufen", gibt der KSC auf seiner Homepage bekannt.

Damit gehört er dem Gremium mindestens bis zur Neuwahl des KSC-Präsidenten an. Rastetter ist damit für Ingo Wellenreuther nachgerückt, der bis zu seinem Rücktritt als KSC-Präsident Mitte Mai Mitglied des Beirats war.