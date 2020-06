14.06.2020 16:00 Stuttgart Gegen personalisierte Tickets: Supporters lehnen Strobl-Vorschlag ab - "schwer zu ertragender Populismus"

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl will personalisierte Eintrittskarten für Bundesligaspiele einführen. So sollen Täter nach Schmähgesängen besser ermittelt und Rassismus verhindert werden können. Die Supporters Karlsruhe stehen dem kritisch gegenüber. Zusammen mit der Fan-Initiative "Unsere Kurve" und Fanorganisationen aus Mannheim (PRO Waldhof e.V.) und Freiburg (Supporters Crew Freiburg e.V.) appellieren sie an Strobl: "Die Rassismus-Debatte darf nicht für eine restriktive Sicherheitspolitik instrumentalisiert werden."