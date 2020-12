vor 13 Stunden Karlsruhe Fußball unterstützt: KSC spendet 80 Getränkekisten an Beiertheimer Tafel

Der Karlsruhe SC unterstützt mit einer Spende von insgesamt 80 Getränkekisten die Beiertheimer Tafel. "Die Welt des Fußballs und der Tafeln scheinen ziemlich weit voneinander entfernt. Doch beide eint, dass sie nur im Team gewinnen können. Und noch etwas bringt beide näher: Die Erfahrung finanzieller Engpässe: War der Fußball eher verwöhnt von seinen Fans, musste er in der Corona-Pandemie lernen, was Geldsorgen aufgrund ausbleibender Spieleinnahmen bedeuten", beschreibt die Tafel die aktuelle Situation in einer Pressemitteilung.