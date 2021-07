Ein bunter Abend zur neuen Spielzeit: KSC-Saisoneröffnung findet am Freitag statt

Eine Saison will natürlich zünftig eröffnet werden. Daher richtet der Karlsruher SC am Freitag, 16. Juli, seine alljährliche Saisoneröffnung aus. Die Tickets dafür sind online erhältlich.

Bevor am 24. Juli der KSC offiziell seine neue Saison beginnt, findet am Samstag von 18.30 bis 22 Uhr die Saisoneröffnung im BBBank Wildpark statt. Insgesamt 700 Tickets seien dabei im KSC-eigenen Online-Verkauf erhältlich. Das gibt der Verein in einer Pressemeldung bekannt. Zur Veranstaltung müssen diese Tickets ausgedruckt mitgebracht werden.

Erwachsene zahlen zehn, Kinder bis einschließlich 14 Jahre und Rollstuhlfahrer fünf Euro Eintritt. Pro Person müsse unabhängig vom Alter ein Ticket gekauft werden und eine einzelne Person könne im Online-Shop maximal vier Tickets erwerben, so der KSC. Auch Parkplätze könnten nur vor Ort am Birkenparkplatz gegen eine Gebühr von drei Euro zur Verfügung gestellt werden.

Der Zugang zu den Sitzplätzen befindet sich hinter der neuen Süd- und Osttribüne und ist daher von diesen Parkplätzen sowie vom Adenauerring aus zu erreichen. Die Sitzplätze selbst befinden sich in den Oberrängen O3 und O4, vor denen auch die Bühne der Saisoneröffnung aufgebaut wurde.

"Einlass in die oberen Ränge ist dabei ausschließlich gegen einen Impf-, Test- oder Genesungsnachweis gestattet", so der KSC. Auch Kontaktnachverfolgung sei Pflicht und während der gesamten Veranstaltung müssen Besucher eine Maske tragen.