vor 2 Stunden Karlsruhe Eichner sieht KSC-Vertrag als "Wertschätzung": Mit Klausel?

Trainer Christian Eichner sieht die Verlängerung seines Vertrags bis zum Sommer 2025 als besonderes Zeichen seitens des Karlsruher SC. Der Club sei auf ihn und seinen Co-Trainer Zlatan Bajramovic mit dem Wunsch nach dieser Laufzeitlänge zugekommen, sagte Eichner am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Richtig ist, dass das allergrößte Wertschätzung darstellt. Das ist in dem Geschäft jetzt nicht an der Tagesordnung", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten. Ob der Kontrakt eine Ausstiegsklausel enthält, wollte der 38-Jährige nicht verraten. Die Freude solle im Vordergrund stehen, meinte er. "Alles andere sind interne Geschichten."