vor 17 Stunden Lena Ratzel Karlsruhe "Die Liga erlaubt kein Durchschnaufen": KSC mit voller Intensität Richtung sechsten Spieltag

Der Saisonstart war für den Karlsruher SC durchwachsen. Aber: Die Formkurve zeigt nach oben. Nach dem langersehnten Sieg gegen Sandhausen konnte auch in Nürnberg gepunktet werden. Jetzt steht der KSC bei vier Punkten aus fünf Spielen und erwartet am Sonntag Gäste aus Darmstadt. Haben sich die Blau-Weißen gefangen und sind sie jetzt endlich in der Saison angekommen?