Der Karlsruher SC hat einen Rausch: Vier Siege in Folge konnten zuletzt gefeiert werden. Trotz der Serie sind die Aussagen aus dem Wildpark geprägt von Demut und vorsichtig. Das Ziel bleibt der Klassenerhalt. Die Macher am Adenauerring wissen: Es kann ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Unter Alois Schwartz blieb der KSC sogar 21 Spiele ohne Niederlage - genützt hat ihm das Anfang des Jahres nichts mehr. Unser Redakteur Peter Putzing blickt zurück.

Mit Serien kennt sich der KSC aus. Unter Ex-Trainer Alois Schwartz blieben die Badener rund ein halbes Jahr ungeschlagen.

Vom Schlusslicht an die Aufstiegsplätze

Sein Nachfolger Christian Eichner schaffte es nun, mit dem Team einen Uraltrekord auszulöschen: Der Eichner-Elf gelang es mit dem 2:1 Sieg in Osnabrück eine Bestmarke aus dem Jahr 2005 einzustellen. Erstmals schaffte der KSC wieder in Liga zwei vier Siege in Serie. Der KSC klettert durch dieses 2:1 beim VfL in der Tabelle weiter nach oben. Vom Tabellenschlusslicht kämpfte sich das Team aus der Fächerstadt ins vordere Mittelfeld.

Der Aufstiegsrang ist nur noch zwei Zähler entfernt und die Euphorie rund um und im Wildpark wächst an. Nach der Siegesserie – geradezu exponentiell…. Aber viel wichtiger: Das Polster zur Gefahrenzone ist groß. Der Abstiegsrang ist neun Punkte weg. Beruhigend für die Wildparkprofis. Als Co-Trainer von Alois Schwartz war „Eiche“ mitverantwortlich für eine Riesenserie ohne Niederlage.

Eicher will Punkte für "Dürre-Phasen"

Ist das das neue Ziel? "Ich glaube es waren 21 Spiele. Das als Ziel? Nein", sagt Eichner, "das Ziel ist: Sich so viele Punkte zuzulegen, um sich zu schützen für Zeiten in denen es Dürre gibt."

Es gibt Parallelen zwischen beiden Trainern. Beide sind ehrliche, bodenständige, kommunikative Typen. Beide sind keine Lautsprecher - aber auch keine Leisetreter. Doch es gibt auch gravierende Unterschiede. Während der erfahrene Coach Schwartz bei den Spielern auf Erfahrung setzte und meist die gleichen Akteure zum Einsatz brachte, hat Eichner - zumindest anfangs der Saison - das Motto: „Jugend forscht“ in Sachen Nominierung praktiziert.

Zuletzt brachte auch er erfahrene Profis: Daniel Gordon, Marc Lorenz… Allerdings versucht Eichner allen im Kader Spielpraxis zu verschaffen, Schwartz schenkte meist den gleichen Spielern aus dem Kader das Vertrauen. Unter Eichner ist der Konkurrenzkampf größer geworden.

Eichner und Schwartz im Vergleich

In der Art Fußball spielen zu lassen, sind Unterschiede deutlich. Schwartz setzte auf Defensive, auf Umschaltspiel mit erfolgreichem Konterfußball. Damit hatte "Alu" lange großen Erfolg, war aber nach dem Aufstieg auch ausrechenbarer.

Eichner rückt die Offensive ins Zentrum, lässt früh attackieren, will durch Pressing Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte, will so zu Torerfolgen kommen. Der Ertrag der beiden die Fußball-Philosophien? Ähnlich….

Vergangene Saison stand das Team unter Trainer Alois Schwartz nach zehn Spieltagen auf Rang zehn, hatte 13 Punkte und 16 zu 18 Tore. Jetzt, unter Eichner, belegt der KSC Rang fünf, hat 16 Zähler, Torverhältnis: 16 zu elf.

Schwarz brachte es beim KSC auf im Schnitt 1,81 gewonnene Punkte pro Partie. Eichner kommt inzwischen als KSC Cheftrainer - allerdings permanent in Liga zwei - auf den durchaus beachtlichen Punkteschnitt von 1,45 Zähler pro Begegnung.

Die Monster-Serie konnte Schwartz nicht retten

Dass ein guter Punkteschnitt keine Jobgarantie ist, musste Schwartz am 2. Februar 2020, dem Tag seiner Entlassung, akzeptieren. Nach der Pleite gegen Holstein Kiel musste "Alu", obwohl er von KSC Sportchef Oliver Kreuzer ganz offiziell eine Beschäftigungsgarantie erhielt, gehen. Die Kreuzer Aussage hatte eine Halbwertzeit von ein paar Stunden.

Die Riesenserie des menschlich absolut integren Alois Schwartz war vergessen, die Negativserie hatte das verdrängt… Nach drei Heimniederlagen in Folge, nach der Niederlage im Wildpark gegen Kiel war Schluss. Absehbar, denn nachdem der KSC Anfang Dezember in Bielefeld 2:2 gespielt hatte, gab´s Klatsche auf Klatsche. Die Moral von der Geschicht´? Traue irgendwelchen Serien nicht…