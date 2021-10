vor 3 Stunden Verena Müller-Witt Karlsruhe Der KSC stellt seine Jahreszahlen vor: Wie gut hat das neue Präsidium seine Arbeit gemacht?

Seit über einem Jahr ist Holger Siegmund-Schultze Präsident des Karlsruher SC - des Karlsruher SC, der sich zur gleichen Zeit nur mit knapper Not vor einer Insolvenz retten konnte, von Corona und internen Umbrüchen geplagt - keine leichte Herausforderung für sein neues Präsidium. Hat es den Verein in diesem ersten Jahr wieder in (finanziell) sichereres Fahrwasser lenken können? Die Zahlen des Jahresabschlusses sprechen hier eine eindeutige Sprache.