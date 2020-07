Der erste Neuzugang für die kommende Saison steht fest: Der KSC hat sich Benjamin Goller vom SV Werder Bremen in den Wildpark geholt. Der 21-jährige Flügelspieler steht für die Eichner-Elf auf Leihbasis für die nächste Saison auf dem Platz.

Der gebürtige Reutlinger war in der vergangenen Saison zehn Mal für den SV Werder Bremen in der Bundesliga im Einsatz. "Benjamin ist ein junger, dynamischer Spieler für die Außenbahnen, der bei uns im kommenden Jahr den nächsten Schritt machen will, soll und wird", so Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer in einer Meldung des Vereins über den sechsfachen U20-Nationalspieler.

"Ich will nächste Saison richtig Gas geben mit dem KSC"

"Karlsruhe ist ein Traditionsverein mit guten und tollen Fans und ich will nächste Saison richtig Gas geben mit dem KSC. Ich möchte so viel wie möglich spielen und der Mannschaft und auch dem Verein weiterhelfen", erklärt der Neuzugang nach der Vertragsunterschrift im Wildpark.

Vom FC Schalke 04, wo er sein Profidebüt feierte und auch auf einen Champions-League-Einsatz zurückblicken kann, kam der Außenstürmer vor der vergangenen Saison nach Bremen. Zwar verpasste Goller dort die ersten vier Partien aufgrund eines Muskelfaserrisses, sammelte dann aber Bundesliga-Erfahrung in Kurzeinsätzen. Zudem lief er bislang für die U18, U19 und U20 der deutschen Nationalmannschaft auf.