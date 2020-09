vor 6 Stunden Lena Ratzel Karlsruhe Besondere Vertragsklausel: So könnte der KSC Hofmann-Wechsel verhindern

Der Karlsruher SC startet am Samstag in die erste Runde des DFB-Pokals. Eine Woche später steht das erste Ligaspiel in Hannover auf dem Programm. Wie die Eichner-Elf sich darauf vorbereitet und welche Ziele sich der Zweitligist für die neue Saison gesetzt hat - ka-news.de hat die Spieler beim Training gefragt.