Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Rückkehrer Fabian Schleusener bis zum Sommer 2023 unter Vertrag genommen. Der 29-Jährige war bereits in der Saison 2017/18 auf Leihbasis für die Badener aufgelaufen und kehrt nun nach Stationen beim SV Sandhausen und 1. FC Nürnberg zurück. "Fabian Schleusener ist die ideale Ergänzung für unseren Sturm", sagte der Geschäftsführer Sport des KSC, Oliver Kreuzer, in einer Vereinsmitteilung vom Freitag.

"Wir kennen ihn gut und er kennt den KSC gut. In seiner ersten Zeit hier in Karlsruhe war er sehr erfolgreich, in Nürnberg wurde er dann verletzungsbedingt leider etwas zurückgeworfen. Jetzt kann Fabian bei uns wieder voll angreifen“, so Kreuzer.

Fabian Schleusener erklärte: "Es fühlt sich wie Nachhausekommen an. Ich habe mich hier unheimlich wohl und gut gefühlt, sodass ich diesmal nicht lange überlegen musste."

